فورين بوليسي: واشنطن تخطط لسحب قواتها من شمال سوريا

نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية اليوم الأربعاء عن مصادر في البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية، أن واشنطن لم تعد مهتمة بالبقاء في سوريا.

وأضافت المجلة أن واشنطن ترى أن وجودها في سوريا لم يعد ضروريا، مؤكدة أن مناقشات مكثفة تدور حاليا لبحث توقيت وكيفية سحب القوات الأميركية من شمال سوريا.

وقالت المجلة إنه منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت التوترات والأعمال العدائية في الشرق الأوسط ذروتها، مما دفع الحكومة الأميركية لإعادة النظر في أولوياتها العسكرية بالمنطقة.

وحذرت من أن الانسحاب الأميركي من شمال سوريا، قد يسهم في إعادة إحياء تنظيم الدولة الإسلامية، والذي انسحب إلى المناطق الصحراوية على الحدود مع العراق بعد هزيمته وانسحابه من الرقة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرضت القواعد الأميركية في سوريا والعراق، إلى أكثر من 130 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل فصائل عراقية موالية لإيران.

وينتشر نحو 900 جندي أميركي، في عدد من القواعد والنقاط العسكرية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال سوريا.