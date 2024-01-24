قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة توماس وايت اليوم الأربعاء إن هناك عددا كبيرا من الضحايا إثر اشتعال النار في مركز يؤوي 10 آلاف نازح في خان يونس بعد تعرضه لقصف إسرائيلي.

وأشار وايت إلى أن النيران اندلعت في مباني المركز وأن الإصابات عديدة والناس محاصرون والاحتلال يمنع الوصول الآمن إلى المكان.

كما أكد مراسل الجزيرة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مبنى مدرسة الصناعة في خان يونس، الذي يؤوي آلاف النازحين وتحاصره قوات الاحتلال منذ أيام عدة، مخلفا شهداء ومصابين.