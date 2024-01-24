قال مراسل الجزيرة إن 14 شهيدا سقطوا وأصيب العشرات -اليوم الأربعاء- في قصف إسرائيلي لمركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يؤوي آلاف النازحين غرب خان يونس في غزة.

وذكر مدير شؤون الأونروا في القطاع توماس وايت أن هناك "عددا كبيرا" من الضحايا إثر اشتعال النار في المركز الذي يؤوي 10 آلاف نازح، إثر قصفه بعد ظهر اليوم من قبل دبابتيْن إسرائيليتيْن.

وأشار وايت إلى أن النيران اندلعت في مباني المركز الذي يضم 800 شخص تابع للوكالة، وأن الإصابات عديدة والناس محاصرون بسبب منع الاحتلال الوصول الآمن إلى المكان.

وقال إن فريقا من منظمة الصحة العالمية يحاول مع الوكالة الوصول للمكان وإن القوات الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية إليه.