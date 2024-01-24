جيروزاليم بوست: لم يعد بوسع جيش إسرائيل تحقيق إنجازات إستراتيجية بغزة

قالت "جيروزاليم بوست" في تحليل إن الجيش الإسرائيلي لم يعد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الإستراتيجي في غزة أكبر مما حققه بالفعل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح مئات الجنود دون هدف إستراتيجي واضح.

وحسب "جيروزاليم بوست" فإن مشاهدة 21 جنديا يقتلون في حادثة واحدة (في إشارة لعملية المقاومة شرق المغازي الاثنين الماضي) يعزز المخاوف من أن عدد قتلى الجيش سيتضاعف بشكل كبير في هذه المرحلة مع تقليص وجود الجيش وتراجع حركته مما يجعله هدفا سهلا.

وحسب تحليل الصحيفة الإسرائيلية فإن مقتل 21 جنديا سيقوي موقف الجناح المطالب بصفقة تعيد الأسرى حتى دون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كليا.

ورغم تساقط العدد الكبير من الجنود قتلى، وخاصة العملية التي نفذتها كتائب القسام شرق المغازي حيث قتل 21 جنديا في تفجير مبنيين فخختهما قوات الاحتلال واستهداف آلية بالقرب منهما، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما سماه النصر المطلق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو -خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء- أن المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر.

لكن "وول ستريت جورنال" أكدت -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن حماس لا تزال تملك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر أخرى.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم بأن هدف تدمير حماس خلال الحرب على غزة "لم يتحقق" رغم الحملة الجوية والبرية والدمار الهائل.

وخلص تحليل لمحرر الشؤون العسكرية والأمنية بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (عاموس هرئيل) إلى أن إسرائيل تغوص في وحل غزة، وربما يدوم ذلك سنوات طويلة دون أن تجد من يخلصها منه، بينما يتزايد خطر اندلاع مواجهة في الضفة الغربية.