تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية وعلى متنها 65 جنديا أوكرانيا أسيرا، في منطقة بيلغورود غربي البلاد، في حين قال مصدر في الجيش الأوكراني للجزيرة إن جميع من كانوا على متن الطائرة عسكريون روس.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الطائرة من طراز "إل- 76″، وكانت تقل بجانب الجنود الأسرى، 3 مرافقين وطاقمها المكون من 6 أفراد.

وأضافت الوزارة أن السلطات الروسية أرسلت فريقا من القوات الجوية إلى مكان الحادث للتحقيق في أسبابه، في حين نقلت وكالة رويترز عن حاكم منطقة بيلغورود تأكيده أن جميع من كانوا على متن طائرة النقل لقوا حتفهم.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته السنة لهب ودخان أسود.

اتهام كييف

واتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بإسقاط الطائرة، ووصفت ذلك بأنه "عمل همجي من أعمال الإرهاب".

من جانبه، اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، كييف، بإسقاط الطائرة.

وقال أمام النواب الروس "قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم.. أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية بصواريخ أميركية وألمانية".

أما عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد أندريه كارتابولوف فقال إن الطائرة سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا.

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز "إيريس تي".

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي، رفض المتحدث باسم الكرملين التعليق، مشيرا إلى أن معلومات الحادث "حديثة". وقال "سنقوم بتوضيح ما حصل".

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.