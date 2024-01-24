وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للعاصمة التركية أنقرة للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان وحضور الاجتماع الثامن لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

واستقبل أردوغان رئيسي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ومن المنتظر أن يوقع الطرفان عددا من الاتفاقيات وأن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن رئيسي يرأس "وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوى" في أول زيارة رسمية له لتركيا منذ انتخابه عام 2021.

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني لأنقرة في الوقت الذي بدأت فيه الحرب على غزة بتأجيج التوترات وتصعيد القتال في المنطقة.

احتواء الصراع

يضاف ذلك إلى التوترات القائمة بين القوتين الإقليميتين في سوريا حيث دعمتا معسكرين متعارضين في الحرب الأهلية في البلاد، وفي الصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ.

وتزايد قلق إيران مع تزويد تركيا أذربيجان بأسلحة لمساعدتها على هزيمة الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ عام 2020، ومجددا العام الماضي.

وقال مدير مركز إسطنبول للدراسات الإيرانية حقي أويغور لوكالة الصحافة الفرنسية "لطالما كانت العلاقات بين تركيا وإيران معقدة ومتعددة الأبعاد".

وأضاف "تركيا قادرة على إدارتها، وعلى إيجاد حل وسط بطريقة أو بأخرى، أعتقد أن شيئا مماثلا سيحدث الآن".

وتتشارك إيران وتركيا حدودا تمتد على 535 كيلومترا، كما يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الوثيقة والخلافات الدبلوماسية.