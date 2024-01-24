اللواء الدويري: إسرائيل تحاول تطويق جنوب غزة لكنها تواجه ما واجهته في الشمال

تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي تطويق جنوب قطاع غزة ومحاصرة منظومته الصحية كما فعلت في الجزء الشمالي، لكنها لم تتمكن من هذا، وفق الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

وفي السابق، أخفقت إسرائيل في تطويق شمال ووسط القطاع بشكل كامل فلجأت إلى تجزئة المناطق ومحاولة محاصرة المخيمات الموجودة بها بشكل منفصل، لكنها فشلت أيضا، وتعرضت لضربات موجعة كان آخرها عملية المغازي التي أوقعت 21 قتيلا من الجنود والضباط، كما يقول الدويري.

ويضيف الدويري أن إسرائيل واجهت الإشكالية نفسها في الجنوب، مما دفعها لسحب لواء كامل، وهذا يعني أنه تعرض لخسائر فادحة.

وأكد الدويري أن الجيش الإسرائيلي يعتمد القواعد الأميركية التي تنص على سحب أي لواء فقد 40% من أفراده أو معداته، مشيرا إلى أن أحد الخبراء العسكريين البريطانيين تحدث عن خسارة لواء "غولاني" 45% من قوته قبل سحبه من الشجاعية في الشمال.

وحاليا، تحاول 7 ألوية إسرائيلية إحاطة الجنوب، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن، رغم أنها طوّقت مدينة خان يونس من الجنوب، ومن جهة الشرق المتاخمة للسياج الحدودي، وفق الدويري.

حصار خان يونس

وتتعرض خان يونس -حسب الدويري- لهجوم من 3 جهات (الغرب والشرق والشمال) أعنفها الذي يتم من جهة الغرب -التي دخلتها القوات الإسرائيلية قبل شهرين- حيث اتسعت جبهة القتال، وزاد القصف التمهيدي.

وتتعرض مدينة خزاعة لقصف عنيف بعدما فشل لواء إسرائيلي تم الدفع به مؤخرا من اختراقها، لكن المعلومات شحيحة بشأن ما أسفر عنه هذا القصف حتى الآن، حسب الدويري.

وعن استهداف المقاومة لخطوط إمداد القوات الإسرائيلية شرقي جباليا بقذائف الهاون، قال الدويري إنها قد لا تلحق خسائر كبيرة بدبابات الميركافا ومدرعات النمر، لكنها قد توفر غطاء للمقاتلين حتى يتمكنوا من تفجير هذه الآليات عن قرب.

وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إنزال مظلي للإمدادات في الجنوب، مما يعني نجاح هذه العمليات في تعطيل خطوط الإمداد البرية، وفق الدويري، الذي أكد أن عمل قوات الإمداد لا يقل أهمية في الحرب عن عمل نظيرتها المقاتلة.