القسام تنشر صور القوة الإسرائيلية التي قتلتها خلال تفخيخها بمخيم المغازي

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا تظهر قيام القوة الإسرائيلية بتفخيخ منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قبل استهدافهما من جانب المقاومة.

وأظهرت الصور 10 أفراد ينزلون من دبابة ميركافا ويتوجهون إلى منزل مدمر ظهروا بعدها وهم يزرعون المتفجرات في عدة أماكن بداخله.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن العملية التي وقعت في 22 من الشهر الجاري قد أوقعت 21 قتيلا من الجنود والضباط.

وقالت القسام إنها حصلت على الصور من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.