السيسي يتهم إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات تعرقل العملية.

وأضاف السيسي أن هذا جزء من كيفية ممارسة الضغط بخصوص مسألة إطلاق سراح المحتجزين.

وكان محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قال إن "الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي".

وردت مصر على الاتهام على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي أكد في مداخلة تلفزيونية أن "مصر ستتخذ إجراء رسميا ضد إسرائيل بخصوص الاتهامات التي وجهتها للقاهرة"، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقد انتقد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خطاب سابق الدول العربية التي لم تستطع إدخال شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة قبل 110 يوما قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط معبر رفح 4 مرات على أيام متتالية، ووقع القصف بشكل مباشر في الجانب الفلسطيني وبالمنطقة العازلة مع الجانب المصري.

وحذرت إسرائيل السلطات المصرية من أنها ستقصف أي شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عن طريق المعبر، حسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

ويعدّ معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة إلى العالم الخارجي، فهو الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل مباشر من بين 7 معابر تحيط بالقطاع.

وفي أعقاب معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الكهرباء والماء والأدوية والوقود عن القطاع المحاصر أصلا منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006 وسيطرتها على القطاع في 2007.