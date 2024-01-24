الحوثيون يستهدفون سفينة قرب المخا دون وقوع إصابات

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بُعد 50 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا بالقرب من باب المندب في اليمن.

وأضافت الهيئة أن السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بُعد 100 متر تقريبا من جانبها الأيمن، وأن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

في المقابل، أفاد مصدر عسكري يمني للجزيرة بأن قوات الحوثيين استهدفت سفينة اليوم بالقرب من باب المندب.

وكان الجيش الأميركي أعلن -صباح اليوم الأربعاء- أنه دمر في اليمن صاروخين مضادين للسفن "كانا يشكلان تهديدا وشيكا للملاحة البحرية في المنطقة".

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) -في بيان- إن "القوات الأميركية رصدت الصاروخين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وتضامنا مع غزة -التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي- استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.