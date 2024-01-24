الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لمصابيه

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 21 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2710، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وصل إلى 1250.

وأوضح الجيش أن 406 ضباط وجنود ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، من بينهم 40 جنديا في حالة خطيرة.

وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي كشف قبل أقل من أسبوعين عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.

وتوقع تقدير لوزارة الدفاع الإسرائيلية -نشر سابقا- أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في غزة، إلى 12 ألفا و500 جندي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير نشر في 5 من الشهر الجاري إن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما ذكرت الصحيفة الشهر الماضي أن 5 آلاف جندي جرحوا منذ بداية الحرب، وأن وزارة الدفاع اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن الأرقام التراكمية فلكية، على حد وصفها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

واستبعدت إسرائيل -اليوم الأربعاء- وقف إطلاق النار في غزة، ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.