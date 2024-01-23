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عاجل | الخارجية القطرية: قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة

23/1/2024-|آخر تحديث: 23/1/202401:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة
  • أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار
  • جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة
  • أدخلنا لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للرهائن الإسرائيليين
  • ندعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر
  • نؤكد على وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها
  • انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة
  • منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة لكن الوضع يتغير هناك
  • التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة
  • المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد
  • استمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر
  • التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في غزة خصوصا مع تصاعد وتيرة الحرب هناك
  • نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة
  •  استنكرنا ولا نزال نستنكر الاستهداف المتعمد للمستشفيات وأطقمها الطبية في قطاع غزة

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة