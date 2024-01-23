عاجل | الخارجية القطرية: قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة
23/1/2024-|آخر تحديث: 23/1/202401:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة
- أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار
- جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة
- أدخلنا لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للرهائن الإسرائيليين
- ندعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر
- نؤكد على وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها
- انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثران على جهود الوساطة
- منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة لكن الوضع يتغير هناك
- التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة
- المساعدات لم تدخل إلى غزة إلا بشكل محدود جدا ولا يعمل حاليا في القطاع سوى مستشفى واحد
- استمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر
- التحديات كبيرة لتسوية الأزمة في غزة خصوصا مع تصاعد وتيرة الحرب هناك
- نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة
- استنكرنا ولا نزال نستنكر الاستهداف المتعمد للمستشفيات وأطقمها الطبية في قطاع غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة