شاهد.. القسام تعرض مشاهد عملية المغازي المركبة

عرضت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد سلسلة من اللقطات، التي بدأت باستهداف مبنى تتحصن به قوة هندسية، ثم ضرب دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، وصولا إلى لحظة تفجير حقل الألغام بالقوة الإسرائيلية.

وكانت كاميرا الجزيرة قد رصدت لحظة وقوع الانفجار الكبير الذي هز شرقي مخيم المغازي، إذ كان مراسل الجزيرة إلياس كرام يتحدث على الهواء مباشرة من غلاف غزة، وقت وقوع الانفجار، حيث أظهرت المشاهد سحب الدخان الناجمة عن الانفجار.

وفي وقت سابق قالت القسام، إنها استهدفت منزلا شرق مخيم المغازي تحصنت فيه قوة إسرائيلية، مما أدى لانفجار الذخائر التي كانت بحوزتها.

وأضافت أنها فجّرت حقل ألغام في قوة إسرائيلية أخرى كانت في المكان نفسه، مما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما دمّرت القسام أيضا دبابة ميركافا كانت تُؤَمّن القوة المتحصنة في المنزل شرق مخيم المغازي بقذيفة مضادة للدروع.

وأسفرت عملية للمقاومة الفلسطينية، أمس الاثنين، في مخيم المغازي عن مقتل 21 عسكريا إسرائيليا، أعلنها صباح اليوم الثلاثاء جيش الاحتلال، ووصفها بأنها "الأصعب منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".