عبر مسؤولون إسرائيليون صباح اليوم الثلاثاء عن ألمهم إثر الإعلان عن مقتل 24 ضابطا وجنديا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا سيما أن 21 منهم لقوا حتفهم في عملية للمقاومة بمخيم المغازي وسط القطاع وصفت بأنها الأقسى منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس في بيان مشترك، عن حزنهم قائلين إنهم "يحنون رؤوسهم لمن سقطوا بغزة"، وأنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق الانتصار.

كما قال غالانت إن إسرائيل تعرضت لضربة قوية أمس مع مقتل 24 عسكريا، 3 منهم في معارك جنوب القطاع، مضيفا بأنهم يتابعون حزب الله، الذي يواصل استفزاز إسرائيل بالشمال، وفق تعبيره.

كما تحدث أكثر من مسؤول سياسي وعسكري عن صعوبة المعارك الجارية في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، جاءت أبرز التصريحات كما يلي:

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب، والجيش بدأ تحقيقا في الكارثة.

نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا، ولن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق.

الرئيس إسحاق هرتسوغ:

صباح صعب على التحمل بإضافة أسماء المزيد من جنودنا إلى لائحة القتلى.

عضو مجلس الحرب بيني غانتس:

صباح صعب لشعب إسرائيل بأكمله مع كارثة مقتل 21 عسكريا.

يجب أن نتحد ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب العادلة.

وزير الدفاع يوآف غالانت:

صباح صعب ومؤلم، وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها.

هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، ومقتل جنودنا لتحقيق أهداف الحرب.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:

أخبار مفجعة، ونتعهد بألا يذهب مقتل أبنائنا في غزة سدى.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير:

صباح صعب ومؤلم، القلب منكسر ومحطم.

وزير التعليم يوآف كيش:

أشعر بألم هائل ولا أجد الكلمات التي تعبر عن الحزن الكبير الذي أشعر به مع إعلان الكارثة الرهيبة التي حدثت أمس.

وزير الطاقة إيلي كوهين:

صباح صعب للغاية، ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا. رئيس الكنيست أمير أوحانا:

صباح صعب للغاية استيقظ فيه شعب إسرائيل على خبر ينفطر له القلب.

كل واحد من قتلانا بغزة عالم مليء بالعائلات والآمال والأحلام التي انقطعت قبل الأوان.

زعيم المعارضة يائير لبيد: