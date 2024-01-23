الاحتلال يقرّ بمقتل 13 عسكريا بخان يونس خلال 12 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 10 ضباط وجنود في معارك جنوب قطاع غزة التي يصفها بأنها الأعنف والأقسى منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد إعلانه عن 3 قتلى آخرين من ضباطه الليلة الماضية.

وبذلك، يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 545 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 215 قتيلا منذ الاجتياح البري، جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تشهد منذ فجر أمس الاثنين محاولات توغل إسرائيلية وقتال وقصف ضاريين.

من جانبها، أفادت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها فجرت دبابة إسرائيلية بعبوة ثاقب في محور التقدم غرب خان يونس بمحيط الحي الياباني.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أيضا نقل نحو 18 مصابا بمعارك جنوب قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تحاصر المنطقة الجنوبية لخان يونس وتغلق المنطقة الغربية بـ 7 كتائب عسكرية، لاعتقادها أن قادة حركة حماس العسكريين يتركزون في هذه المنطقة.

وكان الجيش أعلن في الأسابيع الأخيرة سحب العديد من قواته من قطاع غزة في إطار الدخول بالمرحلة الثالثة من الحرب التي تركز على القصف المستهدف، علما بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يوضح عدد قواته الموجودة حاليا في قطاع غزة، في إطار توغله البري.