بعد ضربات متبادلة.. إيران وباكستان تتفقان على تطبيع العلاقات

أصدرت وزارتا الخارجية الإيرانية والباكستانية بيانا مشتركا أكدتا فيه على عودة سفيري البلدين لعملهما في 26 من الشهر الجاري، وذلك بعد توتر إثر تبادل لضربات جوية.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور إسلام آباد بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني.

كما ذكر البيان أن هذه التفاهمات تمت بعد المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين خلال الأيام الماضية.

يذكر أن باكستان أعلنت الأسبوع الماضي سحب سفيرها لدى طهران على خلفية تنفيذ إيران ضربات عسكرية داخل أراضيها، وردت القوات الباكستانية بقصف موقع داخل إيران.

وأدى الهجومان إلى مقتل 11 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب سلطات البلدين.

ويواجه البلدان -اللذان لم ينفذا من قبل ضربات بهذا الحجم على أراضي كل منهما- حركات مسلحة تنشط منذ عقود في منطقة بلوشستان الحدودية المشتركة بينهما، والبالغ طولها ألف كيلومتر.

وبعد تصاعد التوترات بشكل مفاجئ، أعلنت كل من طهران وإسلام آباد الجمعة الاتفاق على "خفض التصعيد".

وأثارت الضربات المتبادلة قلق المجتمع الدولي، بينما تشهد منطقة الشرق الأوسط زيادة في التوترات بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.