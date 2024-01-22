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عاجل | أ.ب عن قائد الأسطول الخامس الأميركي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين

22/1/2024-|آخر تحديث: 22/1/202406:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

 

المصدر : الجزيرة