قائد عسكري أميركي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين

قال قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر، اليوم الاثنين، إن إيران "متورطة بشكل مباشر للغاية" في هجمات السفن التي نفذتها جماعة الحوثي اليمنية خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، لكنه امتنع عن القول إن طهران تقف وراء هجمات محددة نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأقر كوبر في مقابلة هاتفية مع وكالة أسوشيتد برس بأن الهجمات المرتبطة بإيران قد توسعت من تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى مياه عبر الشرق الأوسط، وقال: "ما سأقوله هو أن إيران تمول بوضوح، فهي توفر الموارد، وتزود، وتوفر التدريب". "من الواضح أنهم متورطون بشكل مباشر للغاية. ليس هناك سر".

وشدد على أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي رأيناها منذ جيلين. و"الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي؛ وبالتالي، فإن الرد الدولي هو كما ترى ما تقوم به الولايات المتحدة الآن".

ووصف كوبر هجمات السفن التي ضربت الشرق الأوسط بأنها الأسوأ منذ ما يسمى بحرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي. وبلغت ذروتها في معركة بحرية استمرت يوما واحدا بين واشنطن وطهران، كما شهدت إسقاط أميركا طائرة ركاب إيرانية بطريق الخطأ، مما أسفر عن مقتل 290 شخصا.

وفي ذلك الوقت، رافقت السفن البحرية الأميركية ناقلات النفط الكويتية التي غيّرت أعلامها عبر الخليج العربي ومضيق هرمز بعد أن ألحقت الألغام الإيرانية أضرارا بالسفن في المنطقة خلال حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، شن الحوثيون ما لا يقل عن 34 هجوما على سفن الشحن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس المصرية، وهي طريق حيوي للطاقة والبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

في الأيام الأخيرة، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، واستهدفت القواعد الجوية الخاضعة لسيطرتهم ومواقع إطلاق الصواريخ المشتبه بها. ويبدو أن وتيرة هجمات الحوثيين على الشحن قد تباطأت في الوقت الحالي حيث زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها دورياتهم البحرية في المنطقة.

وصادرت القوات الأميركية هذا الشهر أجزاء صواريخ إيرانية الصنع وأسلحة أخرى من سفينة متجهة إلى الحوثيين، في غارة أدت إلى فقدان اثنين من أفراد البحرية. وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي يوم الأحد إنها تعتقد الآن أنهما توفيا.

وأشار كوبر، في مقابلته، إلى أن السفن التجارية الدولية ما زالت تواجه تهديدا خطيرا من الحوثيين، وأكد أن ما نحتاجه هو قرار هذه الجماعة اليمنية بوقف هجماتها.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى، اتهمت واشنطن مرارا طهران ومن تصفهم بوكلائها بالسعي إلى توسيع رقعة الصراع.

وسبق أن أعلنت واشنطن عن إسقاط طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل.