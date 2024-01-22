حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية واسعة بأرجاء الضفة وإصابة فلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين حملات الاعتقال الليلية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، كما تعرض آخرون لإصابات نتيجة إطلاق الرصاص عليهم أو تعرضهم للضرب المبرح.

رام الله ونابلس وطولكرم

فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر عين شمال رام الله بالضفة الغربية، وأصابت شابا فلسطينيا بالرصاص الحي خلال عملية الاقتحام. ونشرت منصات محلية فلسطينية مقاطع فيديو وثقت قيام قوات الاحتلال بمداهمة منزل الأسير رامي البرغوثي خلال اقتحامها البلدة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيتونيا غربي رام الله، وتداولت حسابات محلية فلسطينية مشاهد من توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، واقتحمت كذلك بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة زواتا غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، ونشرت منصات محلية فلسطينية مقاطع فيديو توثق هذا الاقتحام، واقتحمت أيضا بلدة سبسطية في نابلس، وكذلك الحارة الغربية من بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي طولكرم، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لضاحية شويكة شمالي المدينة، وكان الشاب في سيارته يحاول تجنب القوة الراجلة التي سيرت دوريات في الضاحية، لكنها أطلقت النار عليه، وأصابته برصاصتين مما أدى لانحراف سيارته واصطدامها بعمود كهرباء.

جنين وبيت لحم والخليل

وفي جنين شمالي الضفة، أصيب شابان فلسطينيان إثر تعرضهما للضرب المبرح على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غربي المدينة. كما اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال قرية فقوعة شمال شرقي جنين، وفقا لمصادر محلية.

وفي جنين أيضا، قال مراسل الجزيرة إن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمالي المدينة، وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة شمالي جنين بعد تعرض الحاجز العسكري لإطلاق النار، وأطلقت عملية تمشيط واسعة للبحث عن المقاومين.

في حين اندلعت مواجهات واشتباكات في بلدة نحالين غربي بيت لحم، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على منازل الفلسطينيين، وأغلق المحال التجارية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة بعد تصدي شبان فلسطينيين للاقتحام.

وعرضت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مدينة الظاهرية جنوب الخليل وسط إطلاق رصاص حي، ودهمت عددا من المنازل، كما اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

القدس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، واعتقلت شابا من المخيم. ونشرت منصات محلية فلسطينية مقطع فيديو يوثق عملية اعتقال الشاب.

وكانت شرطة الاحتلال ترافقها طواقم البلدية وجرافة عسكرية اقتحمت ظهر الأحد بلدة سلوان، وانتشرت في حي الثوري، وأغلقت الطريق المؤدية إليه، وباشرت هدم سور المنزل دون إخطار العائلة بذلك.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، في عملية استمرت حتى أمس الأحد في أنحاء متفرقة من الضفة. وكان من بين المعتقلين 3 شبان من عائلة شويكي في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقد اعتدت قوات الاحتلال على الشبان بالضرب أثناء تصديهم لهدم سور يحيط بمنزلهم بحجة فتح شارع يُحيطُ بالحي.