أعلنت جماعة الحوثي اليمنية -أمس الأحد- أن 64 سفينة نجحت في عبور البحر الأحمر بأمان، بعد رفع لافتة تنفي أي علاقة لها بإسرائيل. وجاء ذلك في تصريح لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة إكس، في سياق تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الحوثيين والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح الحوثي أن الحل الأمثل لضمان سلامة الملاحة خلال عبور السفن في البحر الأحمر هو وضع عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" على لوحة التعريف الآلية للسفينة.

وأشار إلى أن هذا الحل قد أثبت نجاحه، حيث تمكنت 64 سفينة من العبور بأمان مع هذه العبارة، منذ بداية العمليات ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأدان الحوثي الهجمات الإرهابية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرا أنها سببت الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص. وأكد أن فشل هذه التدابير حتى الآن يظهر أنهما يعتديان على الملاحة الدولية من خلال عسكرة البحر الأحمر والبحر العربي.

استمرار استهداف السفن الإسرائيلية

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحوثي، محمد عبد السلام، في تغريدة عبر منصة إكس، إن هناك محاولات أميركية مكشوفة لتشويه الرأي العام بشأن الأحداث في البحر الأحمر، إذ تسعى واشنطن إلى إثارة أزمة دولية وتحميل اليمن تبعاتها.

وأوضح عبد السلام أن الجماعة لن تتوقف عن استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة. وشدد على ضرورة أن تطمئن جميع الدول إلى موقف اليمن وعدم السماح لنفسها أن تكون ضحية للخداع الأميركي، وفق تعبيره.

ودعا الولايات المتحدة إلى وقف الهروب من مسؤوليتها في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وعدم اختلاق أزمات غير ضرورية.

هجمات وتصنيف

والأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثيين، المعروفة أيضا باسم "أنصار الله"، منظمة إرهابية عالمية. وتزامن هذا الإعلان مع استمرار الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، والتي تستهدف الشركات الإسرائيلية أو البضائع المتجهة إلى أو من إسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.

وبدءا من التاسع من يناير/كانون الثاني الحالي، تصاعدت حدة التوترات في البحر الأحمر عندما استهدف الحوثيون سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون سفن شحن تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الحالي، أصدر البيت الأبيض بيانا مشتركا مع 10 دول، أنه كرد على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى يوم الأحد عن استشهاد 25 ألفا و105 فلسطينيين، وإصابة 62 ألفا و681 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وسط دمار هائل للمنازل والبنية التحتية، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.