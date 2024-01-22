بمعلومات استخلصت من طائرة استطلاع.. سرايا القدس تستهدف جنودا وآليات الاحتلال

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من عملية الاستحكام المدفعي على تجمعات وجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محاور التقدم وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في الفيديو أنه بعد السيطرة على طائرة استطلاع من نوع أوتال إفو ماكس 4 تي (Autel Evo max 4t) نفذ مقاتلو السرايا "عملية استحكام مدفعي بناء على المعلومات الهامة التي حصلت عليها من الطائرة المسيطر عليها".

وعرضت السرايا في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة مشاهد من الطائرة التي ذكرت أنها تستخدم في إنشاء مسارات طيران ثلاثية الأبعاد مزودة بمكتشف ليزر لتحديد الإحداثيات بدقة عالية، ومزودة بكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة. وتحتوي على جهاز "جي بي إس".

وعرضت أيضا مشاهد من المسح الجوي من الطائرة المسيطر عليها ومن الرصد الميداني بعد تحليل إحداثيات المسح الجوي، بالإضافة إلى مشاهد من هبوط مروحيات العدو لإجلاء القتلى والجرحى.

وتعليقا على المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة، رجح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الطائرة التي حصلت منها سرايا القدس على معلومات مهمة لم تسقط وإنما أنزلت من أجل الحصول على معلومات.

وذكر الدويري -في تحليله العسكري اليومي- أن عملية الإنزال قدمت أكثر من فائدة للمقاومة الفلسطينية، أولا أنها أعطت معلومات عن مواقع قوات جيش الاحتلال، وأن المناطق التي تم تحديدها بواسطة هذه الطائرة تم قصفها بواسطة مدافع الهاون، بالإضافة إلى أن المقاومة ستستفيد من هذه الطائرات في تطوير قدراتها الخاصة بطائرات الدرون وغيرها.