بدء اجتماع عربي استثنائي في القاهرة لبحث الحرب على غزة

بدأ المندوبون الدائمون لدول الجامعة العربية اجتماعا استثنائيا في القاهرة اليوم الاثنين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بانطلاق "أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، برئاسة المغرب" في مقر الأمانة العامة للجامعة.

ويبحث الاجتماع -الذي يعقد بناء على طلب من فلسطين- تطورات الحرب على غزة وسبل إيقافها.

وانطلق الاجتماع بينما الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بروكسل للمشاركة في لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن والسعودية وإسرائيل.

ويُنتظر أن يشهد اجتماع بروكسل -الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا العام- مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي بشأن مبدأ حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

ومن المسائل المطروحة على جدول أعمال الاجتماع أيضا تحضيرات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بعض المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ108 حيث استشهد 25 ألفا و295 فلسطينيا وأصيب 63 ألفا آخرين، وفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة في القطاع التي تقول إن معظم الضحايا أطفال ونساء.