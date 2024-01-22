المقاومة تستهدف الاحتلال بعدة مواقع وإسرائيل تنشر 7 ألوية بخان يونس

أكدت المقاومة الفلسطينية استهداف عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع مختلفة من قطاع غزة، وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش عمّق ووسّع من عملياته في خان يونس جنوبي القطاع.

وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا تظهر طائرة مسيرة إسرائيلية مخصصة للتجسس، قالت إنها استولت عليها في عملية استخبارية شمالي قطاع غزة.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مشاهد من معارك تخوضها القسام على تخوم مدينة غزة، وتظهر استهداف الكتائب جنودا إسرائيليين وآليات في حيي الدرج والتفاح.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها استهدفوا بصاروخ "بدر 1" تجمعا لجنود الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما قصفت الكتائب بقذائف الهاون موقعا يتمركز فيه جنود الاحتلال شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، واستهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" وسط مدينة خان يونس.

من جانبه، أكد مراسل الجزيرة أن المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في حيي الشيخ رضوان والنصر بمدينة غزة، وقال إن اشتباكات عنيفة تدور جنوب غرب المدينة إثر محاولة تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل جنديين في معارك أمس بقطاع غزة، مما يرفع إجمالي قتلاه إلى 532 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

7 ألوية إسرائيلية

من جهة أخرى، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال عمّق ووسّع من عملياته في خان يونس، وأوضحت أن هناك 7 ألوية تنشط تحت الأرض وفوقها في المنطقة.

وتقترب معركة خان يونس من دخول شهرها الثالث دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إحكام سيطرته على المحافظة التي يرى قادة جيش الاحتلال أنها المركز الأهم عسكريا بالنسبة للمقاومة.

ونشرت قوات الاحتلال -في وقت سابق- صورا تظهر نفقا قالت إنه كان يؤوي أسرى في خان يونس، وأظهر مقطع الفيديو مسار نفق يمتد مئات الأمتار وعددا من الغرف، وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أعلن -يوم السبت- عثور الجيش على هذا النفق أسفل أحد المنازل في خان يونس، مؤكدا حصولهم على دلائل تشير إلى استخدامه في احتجاز مختطفين إسرائيليين على فترات مختلفة، مضيفا أن عمق النفق يصل إلى 20 مترا، ويضم 5 زنازين وساحة مركزية.