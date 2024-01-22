أبرز منافسي ترامب ينسحب من سباق الجمهوريين نحو الرئاسة

أعلن رون ديسانتس حاكم فلوريدا والمنافس الأبرز للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد انسحابه من السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري معلنا تأييده لترمب.

وقال ديسانتيس -خلال إعلان انسحابه في تسجيل مصور على منصة إكس- "أعلن اليوم وقف حملتي للسباق الرئاسي، أنا فخور بالتزامي بالوعود التي قدمتها، ولن أتوقف عن ذلك الآن".

وأضاف "من الواضح بالنسبة لي أن الغالبية من أصوات الجمهوريين تريد أن تمنح ترامب فرصة أخرى. لقد وقعت على تعهد بدعم المرشح الجمهوري، وسوف أحترم هذا التعهد".

وكان يُنظر إلى ديسانتيس (45 عاما) على أنه أفضل فرصة للجمهوريين لتجاوز الرئيس السابق، واعتُبر على نطاق واسع أحد أبرز المنافسين لنيل ترشيح الحزب ووريثا طبيعيا لترامب بسبب أسلوبه الصدامي وآرائه المحافظة جدا.

وتفوق ديسانتيس على ترامب في عدة استطلاعات رأي أوائل عام 2023، لكن شعبيته آخذة في التراجع منذ عدة أشهر بسبب الاستراتيجية المعيبة لحملته وافتقاره الواضح للمرونة في تعامله مع الناخبين فيما يتعلق بشؤون الحملة، فضلا عن سيطرة ترامب القوية حتى الآن على جزء كبير من قاعدة الحزب الانتخابية.

ويعني انسحاب ديسانتيس أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي هي الآن آخر منافس جمهوري بمقدوره حرمان ترامب من فوز بسباق الترشح للرئاسة.

وسيواجه الفائز بترشيح الحزب الجمهوري الرئيس الحالي جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات العامة التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصاعب لبايدن

لكن بايدن يواجه على ما يبدو صعوبات في حملته، فقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن استطلاعات الرأي في ولاية ميشيغن تشير إلى أن هناك مصاعب يواجهها الرئيس الحالي تجعل إعادة انتخابه في خطر.

وذكرت الصحيفة أن الصراع في غزة أدى إلى نفور بعض الناخبين الشباب والأميركيين العرب في ميشيغن، وأن واستطلاعات الرأي تظهر أن ترامب يكتسب الدعم بين الناخبين السود.

وقالت إن نشطاء الحزب الديمقراطي يشيرون إلى وجود تحالف متعدد الأعراق لدعم الفلسطينيين في غزة ويشعرون بالقلق من أن الصراع المطول قد يضر بفرص بايدن للظفر بالسباق الرئاسي.