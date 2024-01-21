غوتيريش يطالب بمقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غياب مقعد دائم للقارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، وجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد غوتيريش في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس -أمس السبت- ضرورة أن تعكس المؤسسات الدولية عالم اليوم، وليس عالم ما قبل 80 عاما، وفق تعبيره.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "كيف يمكننا أن نقبل أن أفريقيا لا يوجد لديها عضو دائم واحد في مجلس الأمن؟".

وأوضح أن قمة المستقبل التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل ستشكل "فرصة للنظر في إصلاحات الحوكمة العالمية وإعادة بناء الثقة"، وفق تعبيره.

وكان غوتيريش أشار في تصريحات سابقة إلى أن قمة المستقبل "ستكون فرصة فريدة للمساعدة في إعادة بناء الثقة وجعل المؤسسات والأطر المتعددة الأطراف التي عفا عليها الزمن متوافقة مع عالم اليوم، على أساس المساواة والتضامن".

وجدد غوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال في تدوينة أخرى في حسابه بمنصة إكس، "إن الناس في غزة يموتون ليس فقط بسبب القنابل والرصاص، ولكن بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة، وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات، وهذا يجب أن يتوقف".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة عزمه على الاستمرار في المطالبة بوقف الحرب في غزة، وقال "لن أتراجع عن دعوتي لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".