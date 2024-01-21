شاهد.. صور أقمار صناعية تُظهر تراجعا كبيرا لآليات الاحتلال على ساحل غزة

أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها الجزيرة تراجعا كبيرا لعدد الآليات الإسرائيلية المتمركزة على شريط غزة الساحلي، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سحب فرقة كاملة، منتصف الشهر الحالي.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية -التي التقطت بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الحالي- وجود ما بين 30 و40 آلية إسرائيلية على الشريط الساحلي لمدينة غزة، وهي أعداد أقل بكثير مما كان عليه الوضع سابقا.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية على الساحل، سواتر ترابية أنشأها الاحتلال بداية التوغل البري -أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي- خالية من الآليات في معظمها.

وبيّنت الصور أيضا تمركزا محدودا للآليات العسكرية الإسرائيلية شمال مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في حين كان التمركز الأكبر للآليات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الساحل في منطقة مستوطنة ما يعرف بـ"نتساريم" سابقا، التي انسحب منها الاحتلال عام 2005.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن منتصف الشهر الحالي، أنه سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، وهي واحدة من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع، بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه بقي في غزة حاليا 3 فرق من الجيش، هي: 99 و162 و98.

وفي هذا الإطار أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم اللواء السادس والسابع وغولاني واللواء 188 وسلاح هندسة.