السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون مسار لإقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه لن يكون هناك تطبيع بين المملكة وإسرائيل، بدون مسار واضح وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية.

وشدد الوزير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية على ضرورة وقف "المذبحة" المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مفتاح تخفيف التصعيد بالمنطقة هو إنهاء الصراع في القطاع.

كما أشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تمر بوقت صعب وخطير، وأن بلاده قلقة من استمرار الضربات الأميركية وتلك التي تقوم بها جماعة الحوثي محذرا من أنها قد تؤدي إلى اتساع الصراع في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى التهدئة ووقف التصعيد مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بحرية الملاحة.

وكانت تصريحات وزير الخارجية جزءا من مقابلة تم تسجيلها على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، وبثتها شبكة سي إن إن" الأميركية اليوم الأحد.

وشنت الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت في الأسبوع الماضي جماعة الحوثي إلى قائمة "الجماعات الإرهابية"، وذلك بعد تنفيذ الحوثيين ضربات بالبحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل، تضامنا مع الفلسطينيين ومطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر 25 ألفا و105 شهداء، و62 ألفا و681 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، كما تسبب في نزوح نحو مليون و900 ألف شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع.