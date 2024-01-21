اصطدام سفينتين بريطانيتين بميناء في البحرين

ذكرت البحرية الملكية البريطانية أن سفينتين تابعتين لها مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا ببعضهما -أمس الجمعة- في ميناء بالبحرين، مؤكدة أنه لم يصب أحد وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة "تشيدينغفولد" تتجه إلى الوراء نحو السفينة "بانغور" التي كانت راسية في الميناء. وكان دوي التصادم عاليا وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة "بانغور" من أثر الاصطدام بها.

وقال قائد العمليات بالبحرية الملكية الأميرال إدوارد آلغرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار.

وأضاف "أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وتابع أنه "في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة".

#Britain #Bahrein The Royal Navy ships HMS Bangor and HMS Chiddingfold collide during docking at the Bahrain dock. pic.twitter.com/wx8uChhwNg — The National Independent (@NationalIndNews) January 19, 2024

ضربات ضد الحوثيين

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا قبل أسبوع سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي الأيام الماضية مجددا مواقع للحوثيين.

يأتي ذلك ردا على الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر، وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، دعما لقطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أسبوع، بات الحوثيون يستهدفون أيضا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ردا على ضربات هاتين الدولتين عليهم.