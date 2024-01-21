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اصطدام سفينتين بريطانيتين بميناء في البحرين

The National Independent @NationalIndNews #Britain #Bahrein The Royal Navy ships HMS Bangor and HMS Chiddingfold collide during docking at the Bahrain dock.
السفينة "تشيدينغفولد" (يمين) متجهة إلى الوراء نحو السفينة "بانغور" التي كانت راسية في الميناء (مواقع تواصل)
21/1/2024

ذكرت البحرية الملكية البريطانية أن سفينتين تابعتين لها مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا ببعضهما -أمس الجمعة- في ميناء بالبحرين، مؤكدة أنه لم يصب أحد وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة "تشيدينغفولد" تتجه إلى الوراء نحو السفينة "بانغور" التي كانت راسية في الميناء. وكان دوي التصادم عاليا وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة "بانغور" من أثر الاصطدام بها.

وقال قائد العمليات بالبحرية الملكية الأميرال إدوارد آلغرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار.

وأضاف "أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وتابع أنه "في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة".

ضربات ضد الحوثيين

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا قبل أسبوع سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لأنصار الله الحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي الأيام الماضية مجددا مواقع للحوثيين.

يأتي ذلك ردا على الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر، وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، دعما لقطاع غزة حيث تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أسبوع، بات الحوثيون يستهدفون أيضا السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، ردا على ضربات هاتين الدولتين عليهم.

المصدر : رويترز