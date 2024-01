اصطدام سفينتين بريطانيتين بميناء في البحرين

ذكرت البحرية الملكية البريطانية أن سفينتين تابعتين لها مخصصتين للكشف عن الألغام اصطدمتا ببعضهما -أمس الجمعة- في ميناء بالبحرين، مؤكدة أنه لم يصب أحد وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السفينة "تشيدينغفولد" تتجه إلى الوراء نحو السفينة "بانغور" التي كانت راسية في الميناء. وكان دوي التصادم عاليا وأظهر التسجيل اهتزاز السفينة "بانغور" من أثر الاصطدام بها.

وقال قائد العمليات بالبحرية الملكية الأميرال إدوارد آلغرين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه لم يصب أحد بأذى ولكن حدثت بعض الأضرار.

وأضاف "أؤكد لكم أن تحقيقا كاملا وشاملا يجري بالفعل وأنه سيتم سريعا تنفيذ أي تعديل في الإجراءات من شأنه أن يمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

وتابع أنه "في غضون ذلك، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور رئيسي في ضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة".

#Britain #Bahrein The Royal Navy ships HMS Bangor and HMS Chiddingfold collide during docking at the Bahrain dock. pic.twitter.com/wx8uChhwNg

— The National Independent (@NationalIndNews) January 19, 2024