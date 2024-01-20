رويترز: اغتيال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، وأوضحت أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم غارة إسرائيلية وأسفر عن مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني.