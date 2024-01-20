رويترز: اغتيال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على حي المزة بدمشق
20/1/2024-|آخر تحديث: 20/1/202411:46 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، إن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق، وأوضحت أن الهجوم "ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".
وذكرت وسائل إعلام سورية أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم غارة إسرائيلية وأسفر عن مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني.
صور أولية للهجوم الذي استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق الذي قالت وكالة الأنباء السورية إنه ناجم على الأغلب عن عدوان إسرائيلي#الأخبار pic.twitter.com/kQVfQOv5mu
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 20, 2024
المصدر : الجزيرة