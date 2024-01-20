مظاهرات حاشدة في عدة مدن أوروبية تضامنا مع غزة

شهدت عدة دول أوروبية مظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي ذهب ضحيته أكثر من 24 ألف شهيد وأكثر من 62 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"المجلس الأوروبي- الفلسطيني للعلاقات السياسية" المقيم في برلين ماجد الزير إن المظاهرات التي جرت اليوم في العاصمة الألمانية برلين مستمرة منذ 105 أيام على التوالي انتصارا للحق الفلسطيني، كما انطلقت مثلها 19 مظاهرة أخرى في عموم ألمانيا، وكذلك في أغلب الدول الأوروبية، استنكارا للسياسة الأوروبية تجاه العدوان على قطاع غزة.

وأضاف الزير -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن السلطات الألمانية تمارس تضييقا بأشكال مختلفة على المتظاهرين، حتى إنها منعت معالم رئيسية تخص الهوية الوطنية الفلسطينية، بدون الاستناد إلى قرارات قانونية.

وذكر منسق المظاهرة في برلين إبراهيم إبراهيم أن الشرطة الألمانية منعت رفع خريطة فلسطين التاريخية، كما منعت الهتافات التي تتضمن التعبير عن فلسطينيي 48، في محاولة لتغييب التاريخ الفلسطيني والرواية الفلسطينية بعد الاحتلال الإسرائيلي للبلاد.

وعن أهداف هذه المظاهرات أوضح الزير أنها "رسالة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وأنها دعم للمظلمة الفلسطينية، ودعم لدماء الشهداء والجرحى، وأنها ستستمر إلى أن يرفع الحصار ويتوقف العدوان وتدخل المساعدات وينتهي الاحتلال".

وأضاف الزير أن هذه المظاهرات تمثل حدثا غير مسبوق في كل أوروبا، ففي وقت واحد تنطلق عشرات المظاهرات في أغلب المدن الأوروبية، ففي إسبانيا وحدها تشهد نحو 150 مدينة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، وكذلك في السويد والنمسا وبلجيكا وسويسرا واليونان، بما فيها من تنوع في الأعراف والثقافات والأعمار.

إسبانيا

وصل عدد المدن المتظاهرة اليوم إلى 115 مدينة، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ومدن إسبانية أخرى حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات مناهضة لإسرائيل، وطالبوا "بوقف الإبادة في فلسطين".

وخلال المظاهرات دعت زعيمة حزب بوديموس إيوني بيلارا الحكومة الإسبانية إلى دعم الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ألمانيا

وشهدت 19 مدينة ألمانيّة مظاهرات مؤيدة لغزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي عليها. حيث طالب المشاركون بوقف العدوان على غزة.

فرنسا

وعبّر المتظاهرون في ساحة الجمهورية في باريس عن دعمهم لمبادرة جنوب أفريقيا بمحاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بفك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإغاثية والأغذية والأدوية لسكان القطاع، منددين بما اعتبروه تواطئا من الحكومات الغربيّة مع إسرائيل ونقصا واضحا في دعم الشعب الفلسطيني.

بريطانيا

وعمت المظاهرات 40 مدينة في بريطانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

الدانمارك

شهدت مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة وداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ميلانو

شهدت المدينة الإيطالية مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار الحرب على غزة، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي، كما طالبوا الحكومة الإيطالية بقطع العلاقات مع الاحتلال.