قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في أحياء ومناطق في الضفة الغربية، ودهمت منازل وشنت حملة اعتقالات رفعت عدد الأسرى منذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 6 آلاف.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث سيّرت قوات الاحتلال دورياتها في شارع رفيديا وسط المدينة، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أدت الى إصابة شاب برصاصة في القدم، وتوجهت الدوريات الإسرائيلية بعدها إلى غرب مدينة نابلس قبل انسحابها منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمالي مدينة جنين، ودهمت منزل الشهيد رأفت أبو عقل واعتدت على عائلته، كما اعتقلت شقيقه وعبثت بمحتويات المنزل قبل أن تنسحب.

قوات الاحتلال تحطم محتويات منزل عائلة الشهيد رأفت أبو عقل خلال اقتحام حي خروبة بمخيم جنين في الضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/OkL74RNAIP — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 20, 2024

ودخلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، واعتقلت سيدة فلسطينية، وسيّرت دوريات راجلة وآلية وانتشرت في عدد من الأحياء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم ومخيمي العزة والدهيشة، وشملت الاقتحامات أيضا مدينة بيت لحم، حيث سيّرت قوات الاحتلال دوريات عند ساحة المهد وسط المدينة.

كما امتدت اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبلدتي كفر ثلث وعزون شرق قلقيلية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي خروبة بمدينة جنين وتداهم منزلا وتعتقل شابا من المدينة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/ZxTV3apOrV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 20, 2024

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الفلسطيني (فتح)- إنها استهدفت اليوم السبت حاجز تياسير العسكري الإسرائيلي بطوباس شمال الضفة الغربية بوابل من الرصاص.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية أن الفتى توفيق عجاق (17 عاما) استشهد بعد إصابته في الرأس برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال في منطقة عيون الحرامية قرب بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله.

ومنذ أطلقت المقاومة عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الضفة الغربية اقتحامات يومية ترافقها حملات اعتقال. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد من اعتقلهم الاحتلال في الضفة منذ ذلك التاريخ تجاوز 6 آلاف.