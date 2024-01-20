رئيس وزراء الأردن يدعو واشنطن لإنهاء "مذبحة" غزة

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وأكد الخصاونة -خلال لقاء بكلية لندن للاقتصاد- أنه توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار.

وأضاف "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".

ولفت الخصاونة إلى أن القصف الإسرائيلي لغزة يحمل كل علامات جرائم الحرب ضد الإنسانية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الآن استشهاد 24 ألفا و762 شخصا وأكثر من 61 ألف مصاب، كما تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.