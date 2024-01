الاحتلال يلقي منشورات على غزة تحمل صور محتجزين إسرائيليين

ألقت طائرات حربية إسرائيلية اليوم السبت منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور إسرائيليين محتجزين في القطاع، وطالبت الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.

وحملت المنشورات صور وأسماء 69 إسرائيليا محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وأبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكتب على هذه المنشورات "تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شخصت أحدا منهم". وأرفق جيش الاحتلال الإسرائيلي رقم هاتف وموقعا إلكترونيا لإرسال المعلومات.

ومن بين أبرز الإسرائيليين الذين ظهرت صورهم في المنشورات: أفيره منغستو، وهشام شعبان السيد، وهدار غولدين، وأورون شاؤل، وهؤلاء أسرتهم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت كتائب القسام عبر مقطع فيديو عن فقدانها الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 محتجزين إسرائيليين كانوا لديها في غزة منذ عام 2014.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام عن مقتل العديد من المحتجزين الإسرائيليين لديها بقصف من الطيران الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب.

وهذه المرة الأولى التي يلقي فيها جيش الاحتلال منشورات على القطاع تحمل صورا وأسماء لإسرائيليين محتجزين في غزة.

منشورات على مناطق في رفح جنوب القطاع

Leaflets on areas in Rafah, south of the Gaza Strip pic.twitter.com/B5vynmXoC3

— PALESTINE FOREVER (@AbdelkrimFaris2) January 20, 2024