ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى نحو 25 ألفا

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع ارتفع إلى 24 ألفا و927، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 62 ألفا 388 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإن 165 فلسطينيا استُشهدوا في تلك المجازر، بينما أصيب 280 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.

وقال مراسل الجزيرة اليوم السبت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت قصفها المدفعي على جباليا شمالي قطاع غزة، وخان يونس في الجنوب، بينما تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بمحاور عدة.

وأضاف المراسل أن غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدفا بني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف حي الأمل في خان يونس.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية، إطلاق مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نازحين في قصف مسيّرات الاحتلال مقر الجمعية ومستشفى الأمل.