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قصف أميركي يستهدف صاروخا حوثيا مضادا للسفن بخليج عدن

مدمرة الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأميركية "يو إس إس ماسون" تجري مناورات تكتيكية في خليج عمان (رويترز-أرشيف)
20/1/2024-|آخر تحديث: 20/1/202408:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت اليوم السبت ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين كان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان على منصة إكس، "قررت القوات الأميركية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات