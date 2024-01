قصف أميركي يستهدف صاروخا حوثيا مضادا للسفن بخليج عدن

قال الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت اليوم السبت ضربات جوية ضد صاروخ مضاد للسفن للحوثيين كان جاهزا للإطلاق لاستهداف خليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان على منصة إكس، "قررت القوات الأميركية أن الصاروخ يمثل تهديدا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missile

As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, on Jan. 20 at approximately 4 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted airstrikes against a Houthi… pic.twitter.com/NYWPHyf7qN

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024