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هنية: ننعى القائد صالح العاروري والقياديين القساميين سمير فندي وعزام الأقرع

2/1/2024-|آخر تحديث: 2/1/202411:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة