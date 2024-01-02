تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتداول ناشطون مقاطع مصورة من لقاءات للعاروري قبل اغتياله -مساء اليوم الثلاثاء- في العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن بين تلك اللقاءات للعاروي ما أكده في مقابلة سابقة بشأن حديثه عن الشهادة، قائلا "إن دماءنا وأرواحنا ليست أغلى ولا أعز من أي شهيد، ولا يجوز لأم أي شهيد أن تشعر أن دماء القائد أعز وأغلى من دماء ابنها"، مضيفا أن "الشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا".

”لا فرق بين دماء القادة ودماء باقي الشـ.ـهداء”.. هذا ما قاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ.ـاس #صالح_العاروري قبيل اغتياله في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية بـ#بيروت pic.twitter.com/lTqcAswKhT — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) January 2, 2024

كما قال العاروري -في لقاء سابق مع الجزيرة قبل استشهاده- إن "الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا وسيفشل في السيطرة على قطاع غزة"، موكدا أنه لا تفاوض مع جيش الاحتلال بشأن تبادل الأسرى حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما أوضح العاروري أن حماس أعلنت منذ البداية أن الأسرى الأجانب الذين وصلوا إلى غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكونوا هدفا، وأن المقاومة مستعدة لإطلاق سراحهم دون مقابل وكذلك النساء والأطفال.

قبل استشهاده بهجوم إسرائيلي في لبنان.. #صالح_العاروري في لقاء سابق مع الجزيرة: الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا وسيفشل في السيطرة على #غزة pic.twitter.com/R6vM6kAGdQ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 2, 2024

ويأتي تداول هذه المشاهد للعاروري، وسط موجة غضب على منصات التواصل العربية لاغتياله، بالتزامن مع توالي ردود الفعل بعد إعلان حركة حماس أن إسرائيل اغتالت نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء اليوم.

رحم الله الشيخ صالح

عرفته شجاعا أصيلا جوادا كريما وفيا متواضعا

إلى رحمة الله ورضوانه يا شيخ!

عجّل الله بثأرك! pic.twitter.com/mmUUcahrhB — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) January 2, 2024

خير ما يختم به المسلم حياته شهادة في سبيل الله، تصيبه على يد أعداء الله، في معركة مشتعلة حول مسرى رسول الله!! والموت غاية كل حي.. وكل الناس ستموت.. {ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون * ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون} وأخبرنا رسول الله صلى… — محمد إلهامي (@melhamy) January 2, 2024

إذا وصلنا إلى المواجهة الشاملة سوف تهزم إسرائيل هزيمة غير مسبوقة في تاريخها .. الشهيد صالح العاروري#طوفان_الأقصى #فلسطين_قضية_الشرفاء #غزة_تقاوم #صالح_العاروري pic.twitter.com/uC3QziuuHh — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 2, 2024