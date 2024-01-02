شاهد.. ماذا قال العاروري في آخر لقاء على الجزيرة؟

في آخر لقاء للشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على شبكة الجزيرة، أكد أنه لا تفاوض مع جيش الاحتلال بشأن تبادل الأسرى حتى انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أوضح العاروري أن حماس أعلنت منذ البداية أن الأسرى الأجانب الذين وصلوا إلى غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكونوا هدفا، وأن المقاومة مستعدة لإطلاق سراحهم دون مقابل وكذلك النساء والأطفال.

وكانت حماس أعلنت أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة مسيرة على مبنى في الضاحية الجنوبية ببيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت الفترة السابقة موجة تحريض إسرائيلية على صالح العاروري، حيث ركز عليه الإعلام الإسرائيلي خصوصا بعد تعرض مناطق الجليل الأعلى في إسرائيل لقصف قادم من الحدود اللبنانية، فضلا عن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.