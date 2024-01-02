تركيا تعتقل 33 شخصا مشتبها في تجسسهم لصالح إسرائيل

أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء 33 شخصا للاشتباه في تنفيذهم نشاطات "تجسس دولية" لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم.

وكشفت التحقيقات أن جهاز الموساد كان يهدف إلى القيام بنشاطات مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا.

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة "إكس" أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعدّ "هجوما" أو عمليات "خطف" لعدد من الأجانب الذين تم التجسس عليهم.

ولا تزال قوات الأمن التركية تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبها فيهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت السلطات التركية بدأت في إسطنبول محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا تجرأت على اغتيال أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تركيا، وذلك في ظل استمرار العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.