بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة وانشغال العالم بمتابعته لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الثلاثاء الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري بعيدا عن الحرب على غزة:

واشنطن تدعو الجيش السوداني والدعم السريع لإنهاء الحرب

دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى إنهاء "الحرب الوحشية" وإعادة الحكم إلى المدنيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان نشرته سفارة واشنطن بالخرطوم عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك "مع بدء عام جديد بالذكرى الـ68 لاستقلال السودان نرى استمرار معاناة الشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

وأضاف بلينكن أن الحرب في السودان أسفرت عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي وانهيار نظام الرعاية الصحية، كما عملت بشكل خطير على تعميق الانقسامات العرقية والقبلية والإقليمية في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة حميدتي حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

تركيا تعتقل 33 شخصا مشتبها في تجسسهم لصالح إسرائيل

أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء 33 شخصا للاشتباه في تنفيذهم نشاطات "تجسس دولية" لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، في حين لا تزال قوات الأمن التركية تواصل البحث عن 13 شخصا آخرين مشتبها فيهم.

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم.

وكشفت التحقيقات أن جهاز الموساد كان يهدف إلى القيام بنشاطات مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا.

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة "إكس" أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعد "هجوما" أو عمليات "خطف" لعدد من الأجانب الذين تم التجسس عليهم.

الحكومة الصومالية: اتفاق إثيوبيا لاستخدام ميناء في أرض الصومال لاغٍ

قالت الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغٍ ولا أساس له من الصحة.

وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا -الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب- يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.

واستدعت مقديشو أيضا سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك الاتفاق -الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي- السيادة الصومالية.

ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا الحبيسة التي تعتمد على جارتها جيبوتي في معظم تجارتها البحرية بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في بربرة.

5 قتلى في هجمات روسية "مكثفة" على أوكرانيا

نفذ الجيش الروسي ضربات جديدة "مكثفة" صباح اليوم الثلاثاء على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 5 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 90 بجروح، معظمهم في كييف وخاركيف، فيما حضت السلطات الأوكرانية حلفاءها الغربيين على تسريع تسليمها معدات عسكرية.

من جهته، أكد الجيش الروسي أنه استهدف حصرا منشآت عسكرية، معلنا "تدميرها" جميعها بواسطة صواريخ بعيدة المدى ومسيّرات مفخخة.

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مقتضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الروس اللاإنسانيون يضربون من جديد" بعدما ندد في وقت سابق بحملة "ترهيب روسي".

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت اليوم 99 صاروخا، تم إسقاط 72 منها.

عبور 30 ألف مهاجر غير نظامي المانش في 2023

وصل نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي إلى السواحل البريطانية في 2023 عن طريق المانش على متن قوارب صغيرة، في تراجع كبير مقارنة بـ2022 الذي كان عاما قياسيا.

وتتم متابعة هذه الأرقام عن كثب في المملكة المتحدة بعد أن وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة بـ"استعادة السيطرة على الحدود" بعد اتفاق البريكست.

يشار إلى أن 20% من المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية في 2023 هم من أفغانستان، وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويأتي بعدهم الإيرانيون الذين يشكلون 12% من المهاجرين ثم الأتراك (11%) والإريتريون (9%) والعراقيون (9%).

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان إلى 48 شخصا

أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب غربي البلاد اليوم الثلاثاء وبلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر إلى 48 شخصا.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية في بيان تحذيراتها من احتمال حدوث موجات مد بحري عالي "تسونامي" في عموم المنطقة، بما فيها سواحل إيشيكاوا.

وتسببت الزلازل في حدوث تصدعات ببعض الطرق السريعة، وتضرر نحو 200 مبنى في مدينة واجيما جراء حريق، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.