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أخبار
التلفزيون الياباني: إجلاء الركاب من طائرة مشتعلة بمطار طوكيو بعد اصطدامها بطائرة أخرى
2/1/2024
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آخر تحديث: 2/1/2024
01:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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