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التلفزيون الياباني: إجلاء الركاب من طائرة مشتعلة بمطار طوكيو بعد اصطدامها بطائرة أخرى

2/1/2024-|آخر تحديث: 2/1/202401:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة