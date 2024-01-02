5 قتلى في احتراق طائرة يابانية بعد اصطدامها بأخرى

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) بمطار هانيدا بطوكيو اليوم الثلاثاء بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بحسب وزير النقل.

وقالت شركة الخطوط الجوية إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصا بسلام.

وكان قد تم الإعلان عن إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 367 والطاقم المؤلف من 12 بسلام، لكن 5 من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة كانوا في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار نيجاتا، على الساحل الغربي لليابان، لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع أول أيام العام الجديد.

لحظة اشتعال النار في طائرة ركاب تابعة لـ #الخطوط_الجوية_اليابانية في مطار هانيدا بـ #طوكيو pic.twitter.com/rQI1elK90O — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 2, 2024

وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين تشيتوس في جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

ومن جانب آخر، أعلن متحدث باسم مطار هانيدا أن جميع المدارج أغلقت بعد الحادث.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء النيران تشتعل بالطائرة أثناء انزلاقها على المدرج رغم الجهود المحمومة التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق، كما شوهد اصطدام الطائرة بأخرى تابعة لخفر السواحل كانت على المدرج.