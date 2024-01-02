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5 قتلى في احتراق طائرة يابانية بعد اصطدامها بأخرى

This photo provided by Jiji Press shows a Japan Airlines plane on fire on a runway of Tokyo's Haneda Airport on January 2, 2024. - A Japan Airlines plane was in flames on the runway of Tokyo's Haneda Airport on January 2 after apparently colliding with a coast guard aircraft, media reports said. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT / JAPAN OUT
طائرة الخطوط اليابانية تعرضت للحادث على مدرج مطار هانيدا (الفرنسية)
2/1/2024-|آخر تحديث: 2/1/202402:57 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) بمطار هانيدا بطوكيو اليوم الثلاثاء بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بحسب وزير النقل.

وقالت شركة الخطوط الجوية إنه تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصا بسلام.

وكان قد تم الإعلان عن إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 367 والطاقم المؤلف من 12 بسلام، لكن 5 من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة كانوا في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل إن الاصطدام شمل واحدة من طائراته كانت متجهة إلى مطار نيجاتا، على الساحل الغربي لليابان، لنقل مساعدات إلى المتضررين من زلزال قوي وقع أول أيام العام الجديد.

وذكر متحدث باسم الخطوط اليابانية أن الطائرة أقلعت من مطار شين تشيتوس في جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

ومن جانب آخر، أعلن متحدث باسم مطار هانيدا أن جميع المدارج أغلقت بعد الحادث.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء النيران تشتعل بالطائرة أثناء انزلاقها على المدرج رغم الجهود المحمومة التي بذلتها أطقم الإنقاذ للسيطرة على الحريق، كما شوهد اصطدام الطائرة بأخرى تابعة لخفر السواحل كانت على المدرج.

المصدر : وكالات