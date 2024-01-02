اشتباكات عنيفة بجنين والاحتلال يقتحمها من عدة مداخل

أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة مداخل وبتوجه آلياتها نحو مداخل مخيم المدينة.

وفيما دوت صفارات الإنذار بالمدينة، أضاف المراسل أن اشتباكات اندلعت في حارة الدمج غربي مخيم جنين بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

وقامت قوات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين ومحيطه بالتزامن مع إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين باتجاه الآليات المقتحمة.

من جهة أخرى، عرضت منصات محلية فلسطينية مشاهد من اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية بلدة يعبد جنوب جنين. وسمع في مقاطع الفيديو صوت إطلاق رصاص.

إطلاق صفارات الإنذار في مخيم جنين عقب رصد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/cZ9jzNSOAt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 1, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى اندلاع مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة سلفيت بالضفة الغربية فجر اليوم.

واختطفت الوحدات المتوغلة شبانا فلسطينيين واستولت على سيارات مدنية. كما أطلقت قنابل دخانية عقب انسحابها من منطقة العين الواقعة قرب المدخل الشمالي للمدينة.

كما قال مراسل الجزيرة إن شابا فلسطينيا أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت صور نشرها ناشطون ومواقع إخبارية محلية على شبكات التواصل الاجتماعي قيام جنود الاحتلال بسحل الشاب الجريح والاعتداء عليه بالضرب.

مسيرة عسكرية وبيان لـ "كـ.ـتيـ.ـبة جنين" نصرة للفصائل الفلسطينية في غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة على القطاع#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/WRwiSYyaGf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 1, 2024

وفي وقت سابق، نظمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي– مسيرة وعرضا عسكريا في مدينة جنين دعما لغزة والمقاومة.

وتقدَّم المسيرة عشرات المسلحين من كتيبة جنين بمشاركة أهالي مدينة جنين، ورددوا هتافات نددت باستمرار مجازر الاحتلال الدموية في غزة.

ورددوا أيضا شعارات تؤكد التفافهم حول المقاومة وأجنحتها العسكرية.

كما ندد المشاركون بالصمت والتآمر الدولي، حسب وصفهم، مشددين على استمرار المقاومة والجهاد من جنين حتى قطاع غزة.

ويشهد مخيم جنين منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة في اقتحامات قوات الاحتلال، إضافة إلى استخدام إسرائيل طرقا غير معهودة في استهداف المقاتلين.

وتسببت الاقتحامات المتكررة وشبه اليومية للمخيم -والتي كان آخرها يوم الأحد الماضي- في تقييد حركة المقاومة داخله، والتي تتمثل في كتيبة جنين وغيرها من الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية الناشطة داخل المخيم، مثل كتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد عز الدين القسام.