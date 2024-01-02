إسرائيل تمثل أمام "العدل الدولية" ردا على دعوى جنوب أفريقيا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لبحث التعامل مع دعوى جنوب أفريقيا.

وكانت محكمة العدل الدولية -ومقرها لاهاي في هولندا- قالت يوم الجمعة الماضي إنها تلقت طلبا من جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل "قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة".

ويأتي التحرك الجنوب أفريقي بعد استشهاد أزيد من 21 ألف فلسطيني -معظمهم من النساء والأطفال- نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها، اعتبرت إسرائيل أن ادعاء جنوب أفريقيا "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالا خسيسا ومهينا للمحكمة".

‏وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".

واتهمت الخارجية الإسرائيلية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إنها مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى "الرفض التام لادعاءات جنوب أفريقيا التي لا أساس لها من الصحة"، على حد قولها.