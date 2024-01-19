عشرات الشهداء والجرحى في غزة وحصيلة جديدة لقتلى الاحتلال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- قصفه لمواقع في غزة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه بعد وفاة جندي متأثرا بجروحه.

واستهدفت غارات الاحتلال المنازل والأحياء السكنية بمدينة غزة وخان يونس وبيت حانون، وأكد مراسل الجزيرة ارتفاع عدد الشهداء في قصف استهدف شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة إلى 15.

وأوضح المراسل أن 8 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف مساء أمس لمنزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المراسل إن قصفا كثيفا من زوارق الاحتلال الحربية استهدف ساحل مدينة غزة وشمالي القطاع، وأكد سقوط مصابين في قصف على مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي ظل استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، رصد مراسل الجزيرة اشتباكات وقصفا مدفعيا وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

خسائر إسرائيلية

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء "غيفعاتي" متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين، وإصابة َ 3 آخرين بجروح خطرة في معارك بجنوب القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى والحرب الإٍسرائيلية التي تلتها على غزة إلى 530 قتيلا، بينهم 201 منذ بداية الحرب البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن نقل 28 جنديا وضابطا أصيبوا في معارك بغزة إلى المستشفيات داخل إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس شن قصف بوابل من قذائف الهاون على تمركز لجنود وآليات قوات الاحتلال في السعايدة شرق المغازي وسط القطاع.

وأكدت كتائب القسام قصف موقع كيسوفيم العسكري في غلاف غزة بدفعة من الصواريخ. وقد دوت على إثرها صفارات الإنذار في بلدات عدة في غلاف غزة.

وفي وقت سابق أمس الخميس، بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جنود العدو وآلياته في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

كما بثت كتائب القسام مشاهد قالت إنها لاستهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المباني في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.