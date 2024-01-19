قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعكف حاليا على صياغة صفقة إقليمية كبرى لوقف الحرب في قطاع غزة وخفض التوتر بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي -لم تسمه- قوله إن الصفقة تشمل وقف إطلاق النار وإرساء نظام جديد في قطاع غزة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وإطلاق سراح الأسرى.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس إن المصدر الإسرائيلي المذكور آنفا أكد أن الصفقة تتضمن مبادئ عدة تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد كجزء من واقع ما بعد الحرب.

وأشارت إلى أن الصفقة جزء مما تحدث عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في منتدى دافوس هذا الأسبوع حين قال إن إسرائيل تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتضح بعد حجم ما تمت صياغته منها، أو ما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق ينهي الحرب ويطلق عملية سياسية لحل الصراع.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الأطراف المعنية بشأن ما كشف عنه تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

رفض إسرائيلي

ويأتي الحديث عن هذه الصفقة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وإصراره على استمرار الحرب في القطاع حتى الانتصار على حركة حماس، وهو موقف يخالف الرغبة الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من مرحلة ما بعد الحرب، وهو ما أعلن نتنياهو رفضه الصريح له، مطالبا بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 24 ألفا و620 فلسطينيا وإصابة 61 ألفا و830، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بالقطاع ونزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكانه، وفق السلطات الفلسطينية.