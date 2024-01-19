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شركة أمبري للأمن البحري: ناقلة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب مسيرات منها بشكل مريب جنوب شرق عدن

19/1/2024-|آخر تحديث: 19/1/202412:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة