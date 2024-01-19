"توبيخ" أميركي لإسرائيل بسبب عدد الضحايا المدنيين في غزة

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبّخوا المسؤولين الإسرائيليين بسبب استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القناة إن الإدارة الأميركية أبلغت الإسرائيليين بأن إحصاءاتهم تشير إلى أن حوالي 150 مدنيا ما زالوا يُقتلون يوميا في غزة.

وأشارت إلى أن الأميركيين أبلغوا إسرائيل أيضا أن عدد الضحايا المدنيين الذين وصفوهم "بغير المتورطين" ما زال مرتفعا رغم الانتقال المفترض لمرحلة قتال أقل كثافة.

في سياق متصل، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن عدد الضحايا المدنيين في غزة مرتفع جدا، وشدد على أن الإدارة الأميركية تواصل حث الإسرائيليين على ضرورة أن تكون عملياتهم "أكثر حرصا وأقل ضررا"، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول الأميركي أن غزة ستبقى ما بعد الحرب ولن يعاد احتلالها مجددا، مشيرا إلى أن حل الدولتين ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني فحسب بل أيضا في مصلحة الشعب الإسرائيلي والمنطقة.

وكانت تقارير إعلامية أميركية أشارت خلال الأيام الماضية إلى ضغط أميركي مورس على تل أبيب للانتقال إلى مرحلة عمليات قتالية أقل كثافة، ما ينعكس على تخفيض عدد الضحايا المدنيين المرتفع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم 24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.